Una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, con colpo in canna e matricola abrasa rinvenuta in un vano scala condominiale a San Giorgio a Cremano, durante un’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della locale stazione con il supporto del Reggimento Campania.

Arma pronta all’uso, scattano le indagini

Il ritrovamento è avvenuto in un palazzo di via Saverio Mercadante. L’arma, perfettamente funzionante e con due munizioni nel caricatore, era pronta all’uso ed è immediatamente posta sotto sequestro a carico di ignoti. Sarà ora sottoposta ad accertamenti balistici per verificare eventuali collegamenti con episodi criminali recenti.

Denunce per furto di energia e guida senza patente

Nel corso dei controlli, i militari hanno denunciato un uomo per furto di energia elettrica. Secondo quanto ricostruito, avrebbe manomesso il contatore della propria abitazione per alterare i consumi. Un altro giovane, già recidivo, è sorpreso alla guida senza patente e denunciato.

Complessivamente, sono identificate 45 persone e controllati 30 veicoli. Sono inoltre effettuate due perquisizioni personali e due domiciliari. Otto le contravvenzioni al Codice della Strada elevate, con due carte di circolazione ritirate.

Arresto per spaccio a Ercolano

Sempre nell’ambito delle attività di presidio, a pochi chilometri di distanza, i Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato in flagranza un 34enne incensurato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo in via Tironi di Moccia, i militari hanno notato l’uomo a bordo di una Mercedes Classe A mentre cedeva una bustina a un cliente, poi segnalato alla Prefettura. A seguito della perquisizione, il pusher è trovato in possesso di 18 dosi di crack, 4 di cocaina e 185 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Napoli-Poggioreale, in attesa di giudizio.