Arriva un importante sostegno economico per le famiglie con figli disabili sotto i 3 anni che, a causa della propria condizione, non possono frequentare l’asilo nido. Si tratta di un bonus fino a 3.600 euro l’anno, erogato direttamente dall’INPS per favorire l’assistenza domiciliare e alleggerire il carico economico delle famiglie.

Una misura concreta, che rappresenta un passo avanti verso l’inclusione e il riconoscimento dei diritti di chi si prende cura, ogni giorno, di minori con disabilità grave.

Cosa prevede il bonus disabili per l’assistenza domiciliare

Il contributo rientra tra gli aiuti previsti dalla legge 104, ma con una procedura semplificata e senza obbligo di presentare l’ISEE. Questo significa che l’accesso alla misura è più diretto e veloce, riducendo gli ostacoli burocratici spesso affrontati da queste famiglie.

L’importo può arrivare fino a 3.600 euro annui e varia in base a:

Gravità della patologia

Necessità specifiche del minore

Presenza di certificazione di disabilità grave

Requisiti per accedere al bonus

Per ottenere il contributo INPS per figli disabili, è necessario che:

Il bambino abbia meno di 3 anni

Sia certificata una disabilità grave

L’impossibilità di frequentare l’asilo nido sia attestata

La domanda venga inviata in modalità telematica all’INPS

Non è richiesto l’ISEE. Questo rende il beneficio accessibile a un maggior numero di famiglie, anche a quelle che superano le soglie di reddito previste da altri bonus.

Come fare domanda: procedura semplificata online

La richiesta del bonus avviene online sul sito dell’INPS, accedendo con:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Una volta autenticati, si compila un modulo in cui bisogna:

Dichiarare la condizione di disabilità del minore

Specificare l’impossibilità di frequentare il nido

Inserire i dati bancari per ricevere il contributo

Dopo la validazione della domanda, l’importo viene erogato direttamente sul conto corrente del genitore richiedente.

Legge 104: altri bonus e agevolazioni per le famiglie

Il contributo da 3.600 euro non è l’unico aiuto previsto per chi assiste un familiare disabile. Grazie alla Legge 104, le famiglie possono accedere anche a:

Permessi lavorativi retribuiti

Agevolazioni fiscali per veicoli e ausili

Detrazioni sulle spese mediche e sanitarie

Bonus barriere architettoniche

Si tratta di misure pensate per sostenere l’autonomia delle persone con disabilità e tutelare chi se ne prende cura in ambito familiare.