Dal 25 luglio 2025 sarà possibile presentare la domanda per il Bonus Psicologo, una misura economica volta a sostenere chi desidera intraprendere un percorso di psicoterapia ma si trova in difficoltà economica. Questo contributo, che può arrivare fino a 1.500 euro, sarà erogato sotto forma di voucher da utilizzare presso psicologi e psicoterapeuti aderenti all’iniziativa.

A cosa serve il Bonus Psicologo

L’obiettivo principale del bonus è facilitare l’accesso ai servizi di sostegno psicologico, soprattutto in un periodo in cui ansia, stress e disagio mentale sono sempre più diffusi. Pertanto, questa misura si propone di favorire il benessere mentale dei cittadini.

Chi può richiedere il Bonus Psicologo

Per accedere al contributo, è necessario rispettare alcune condizioni fondamentali. Innanzitutto, bisogna essere cittadini italiani e residenti in Italia al momento della domanda, senza limiti di età. Inoltre, il richiedente deve avere un ISEE aggiornato al 2025 inferiore a 50.000 euro.

In aggiunta, il bonus può essere richiesto non solo per sé stessi, ma anche per altre persone, come i figli minorenni (da parte del genitore o tutore legale) o per persone interdette, inabilitate o sottoposte ad amministrazione di sostegno (da parte del tutore, curatore o amministratore).

Come funziona il contributo economico

L’importo del bonus varia in base alla fascia di reddito ISEE. Infatti, per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro, il contributo massimo è di 600 euro per beneficiario. Per la fascia tra 15.001 e 30.000 euro, il bonus arriva fino a 400 euro, mentre per chi ha un ISEE tra 30.001 e 50.000 euro, l’importo massimo è di 200 euro.

Inoltre, ogni singola seduta di psicoterapia è coperta dal bonus fino a un massimo di 50 euro. Una volta raggiunto il limite massimo previsto per la propria fascia ISEE, il contributo si esaurisce.

Come presentare la domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente online, accedendo al portale dell’INPS e utilizzando la sezione dedicata “Contributo sessioni psicoterapia”. Il periodo utile per fare richiesta va dal 25 luglio al 24 ottobre 2025.

Per accedere al portale, è necessario utilizzare uno dei seguenti sistemi di identificazione digitale: SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). È inoltre indispensabile essere in possesso di un ISEE aggiornato al 2025 prima di procedere con la domanda.

Graduatorie e codice univoco

Terminato il periodo per la presentazione delle domande, l’INPS verificherà i requisiti e pubblicherà le graduatorie suddivise per regione e provincia autonoma di residenza. La selezione avverrà in ordine di arrivo delle domande, dando priorità a chi ha l’ISEE più basso.

Coloro che risulteranno ammessi riceveranno dall’INPS un codice univoco personale. Questo codice servirà per prenotare le sedute con lo psicologo aderente al programma.

Come scegliere lo psicologo e utilizzare il bonus

Il bonus potrà essere utilizzato esclusivamente presso psicoterapeuti che hanno aderito all’iniziativa tramite il Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP). L’elenco completo degli psicologi disponibili sarà consultabile direttamente nell’area riservata del portale INPS.

Il beneficiario potrà quindi scegliere liberamente lo specialista tra quelli presenti nell’elenco. Durante ogni seduta, lo psicologo dovrà inserire il codice univoco ricevuto dal paziente e il codice fiscale del beneficiario. Il pagamento delle sedute sarà effettuato direttamente dall’INPS al professionista, fino a un massimo di 50 euro per incontro.

Scadenze per l’utilizzo del bonus

Una volta ottenuto, il Bonus Psicologo deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda. Oltre questo termine, il beneficio decadrà automaticamente e il codice univoco non sarà più valido.