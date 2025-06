Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di criticità per “ondate di calore” fino alle ore 14 di giovedì 3 luglio 2025, alla luce delle condizioni meteo attualmente in corso.

Secondo le previsioni, le temperature continueranno a superare i valori medi stagionali di 6-7 gradi Celsius, accompagnate da alti livelli di umidità, in particolare nelle ore serali e notturne lungo la fascia costiera, dove potranno raggiungere anche il 60-70%. A partire dal pomeriggio di oggi, si prevede inoltre una significativa riduzione della ventilazione, che aggraverà ulteriormente la percezione del calore.

Le raccomandazioni

Le autorità regionali invitano la popolazione ad adottare misure di precauzione per proteggere la propria salute, in particolare:

Evitare di uscire durante le ore più calde della giornata;

Non esporsi al sole diretto e limitare l’attività fisica all’aperto;

Ridurre l’uso dell’auto e gli spostamenti non essenziali;

Mantenere gli ambienti ben arieggiati e freschi;

Idratarsi regolarmente, preferendo acqua e bevande non zuccherate;

Prestare particolare attenzione ai soggetti più fragili: anziani, bambini, cardiopatici e persone con patologie croniche;

Non trascurare la cura e il benessere degli animali domestici.

Misure per le fasce fragili

Le autorità locali sono invitate a mantenere attive le procedure di sorveglianza e assistenza per le fasce più vulnerabili della popolazione, garantendo adeguata informazione e supporto in caso di necessità.