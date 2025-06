Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, corrispondente al 145° corso. Si tratta di un’opportunità significativa per coloro che intendono intraprendere una carriera nelle Forze Armate italiane.

Informazioni generali sul concorso

Il concorso è di tipo nazionale e prevede l’inserimento in servizio a tempo indeterminato. La procedura è aperta sia ai militari che ai civili in possesso dei requisiti richiesti.

Elemento Dettaglio

Ente Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Posti disponibili 4.918

Contratto Tempo indeterminato – ferma quadriennale

Località Tutta Italia

Scadenza domanda Lunedì 7 luglio 2025

Fonte Portale del Reclutamento INPA

Tipo di selezione Concorso pubblico per titoli ed esami

Requisiti di ammissione

Per accedere al concorso, i candidati devono essere in possesso di determinati requisiti generali e specifici. Tali requisiti variano a seconda della posizione del candidato (militare in servizio, militare congedato o civile).

Militari in servizio e congedati

Possono partecipare i cittadini italiani che:

Siano volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), VFP1 o VFP4, in servizio da almeno 12 mesi, e non abbiano superato i 25 anni di età;

Oppure siano volontari congedati (ex VFP1 e VFP4) che abbiano completato almeno 12 mesi di servizio, sempre con età non superiore ai 25 anni.

Requisiti generali per tutti i candidati

Indipendentemente dallo status del candidato, è necessario:

Avere almeno un diploma di scuola secondaria di primo grado (per militari congedati entro il 31 dicembre 2020) oppure il diploma di scuola secondaria di secondo grado (per civili e militari in servizio dal 1° gennaio 2021);

Godere dei diritti civili e politici;

Non avere condanne penali o procedimenti in corso per delitti non colposi;

Non essere stati destituiti o dispensati da incarichi nella pubblica amministrazione;

Avere una condotta incensurabile e dimostrare fedeltà alle istituzioni democratiche.

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato deve documentarne l’equipollenza o equivalenza ai sensi della normativa vigente.

Fasi di selezione

Il concorso si articola in diverse fasi, finalizzate a verificare la preparazione, l’idoneità fisica e psicologica e l’attitudine dei candidati. In particolare, le prove previste sono:

Prova scritta di selezione;

Prova di efficienza fisica;

Accertamenti psico-fisici;

Accertamenti attitudinali;

Valutazione dei titoli.

Contenuti della prova scritta

La prova scritta consiste in un questionario a risposta multipla con domande relative a:

Cultura generale: italiano, storia, geografia, matematica, geometria, scienze, educazione civica;

Informatica di base: conoscenza delle principali apparecchiature e applicazioni;

Storia e ordinamento dell’Arma dei Carabinieri;

Logica, ragionamento verbale e deduttivo;

Lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco (quest’ultima non selezionabile da chi concorre per le riserve previste dall’articolo 1, comma 1, lettera c).

I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo possono richiedere di svolgere la prova in lingua tedesca.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la procedura disponibile sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, nella sezione dedicata ai concorsi:

Sito ufficiale: www.carabinieri.it – Area Concorsi

È importante sottolineare che la domanda non può essere modificata dopo l’invio. In caso di errore, il candidato deve annullare la domanda precedente e inviarne una nuova, entro la scadenza del 7 luglio 2025.

Ulteriori informazioni

Il bando completo e la modulistica necessaria sono disponibili anche sul Portale INPA