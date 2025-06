Oggi il trasporto ferroviario gestito dall’Ente Autonomo Volturno (EAV) risente dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato dall’organizzazione sindacale Usb. Lo sciopero ha causato disagi principalmente sulla linea Circumvesuviana, con una riduzione significativa delle corse, mentre le altre linee della rete EAV continuano a funzionare regolarmente.

Secondo la nota ufficiale di EAV, il servizio sulla Cumana e sulla Circumflegrea è rimasto regolare per tutta la mattinata, così come sulla linea metropolitana Piscinola-Aversa e sulla tratta ferroviaria Napoli-Piedimonte. Questo ha permesso ai pendolari e ai cittadini di usufruire normalmente del trasporto pubblico su queste direttrici, evitando maggiori disagi.

Per la linea Circumvesuviana, invece, la situazione è differente: su un totale di 55 corse programmate per la giornata odierna, ne sono state soppresse 14, pari a oltre il 25% delle corse previste. Questa riduzione ha inevitabilmente impattato sui pendolari che quotidianamente utilizzano questa tratta, collegando Napoli con i comuni vesuviani e la zona circostante.

Nonostante le cancellazioni sulla Circumvesuviana, il servizio degli autobus gestito sempre da EAV è risultato regolare, garantendo una mobilità alternativa per chi ne avesse necessità.

Impatto dello sciopero e consigli per i viaggiatori

Lo sciopero Usb, come molti altri indetti nel settore dei trasporti, ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione su questioni lavorative e condizioni di lavoro del personale ferroviario e viaggia-tori. Tuttavia, queste agitazioni possono creare disagi ai passeggeri, soprattutto durante le ore di punta.

EAV ha invitato i viaggiatori a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del servizio, al fine di pianificare al meglio gli spostamenti. Per chi deve muoversi lungo la Circumvesuviana, è consigliato verificare gli orari e la disponibilità delle corse prima di mettersi in viaggio.