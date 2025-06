Momenti di forte tensione si sono verificati nella serata di ieri a Chiaiano, in via Camillo Guerra, dove un uomo armato ha aggredito l’equipaggio di un’ambulanza del 118, mandando in frantumi il parabrezza del mezzo di soccorso. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 22:00, quando il veicolo, appena concluso un intervento sanitario, si era fermato lungo la strada per completare alcune procedure amministrative. In quel momento, un individuo armato di coltello e con una bottiglia di vetro in mano si è avvicinato dal lato guida dell’ambulanza.

Senza alcun apparente motivo, l’uomo ha tentato di colpire il conducente. Fortunatamente, l’autista è riuscito ad evitare l’aggressione mettendo in moto il mezzo e allontanandosi rapidamente. Mentre l’ambulanza si allontanava, l’aggressore ha scagliato con forza la bottiglia contro il parabrezza, danneggiandolo gravemente.

L’aggressore è poi fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Per pura casualità non si è verificata una tragedia. L’intero equipaggio ha immediatamente sporto denuncia. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini per individuare il responsabile.