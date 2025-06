Notte di violenza a Piazza Garibaldi, dove un 29enne nigeriano è stato aggredito da tre connazionali che prima hanno tentato di rapinargli il cellulare, per poi colpirlo al volto con dei cocci di bottiglia.

L’aggressione e l’intervento dei carabinieri

Il grave episodio è avvenuto nella notte, in una delle aree più frequentate della città. Dopo l’aggressione, la vittima è riuscita a chiedere aiuto e a essere soccorsa. I carabinieri della compagnia di Napoli sono intervenuti direttamente presso l’ospedale Pellegrini, dove il giovane è trasportato in codice rosso.

Fortunatamente, è attualmente in osservazione ma non in pericolo di vita.

Indagini in corso per ricostruire i fatti

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’intera dinamica dell’aggressione e identificare con certezza i responsabili. Al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze raccolte sul posto.

Una zona ad alta criticità

Piazza Garibaldi, nodo nevralgico per la mobilità cittadina e ferroviaria, continua purtroppo a essere teatro di episodi di microcriminalità e violenza. Le forze dell’ordine restano impegnate nel rafforzare la presenza e la prevenzione sul territorio.