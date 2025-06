Profondo cordoglio ad Acerra per la scomparsa di Mario D’Inverno, giovane molto conosciuto in città e divenuto popolare su TikTok per i video realizzati insieme ad alcuni amici nella Galleria Umberto I di Napoli. I contenuti, diventati virali negli ultimi anni, avevano attirato l’attenzione di migliaia di utenti per il loro tono spontaneo e positivo. Mario era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale lo scorso aprile. Dopo settimane di ricovero e un lungo coma, il suo cuore ha cessato di battere nei giorni scorsi, spegnendo le speranze di quanti gli erano affezionati.

Oltre all’attività sui social, lavorava presso una ditta di fuochi d’artificio. Nel tempo libero si dedicava con passione alla creazione di contenuti, attraverso cui cercava di trasmettere energia, ottimismo e senso di comunità. Non mancava di condividere aspetti della sua vita privata, mostrando legami affettivi profondi e un forte attaccamento alla famiglia. Tra i progetti più cari, l’attesa della nascita della sua prima figlia, attesa a breve.

Mario faceva inoltre parte dell’“Amda Squadra Annunziata”, uno dei gruppi tradizionali di Acerra, in cui era attivo come battente. L’associazione lo ha ricordato con un messaggio carico di affetto pubblicato sui social:

«La tua presenza ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra associazione e nei nostri cuori. Anche se te ne sei andato troppo presto, il tuo esempio e il tuo sorriso continueranno a ispirarci ogni giorno. Ciao Mario, che la terra ti sia lieve».

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra familiari e amici, ma anche in una comunità che lo aveva visto crescere e che lo ha seguito con affetto nel suo percorso umano e creativo.