Ore di speranza e preghiera si sono infrante nel dolore: Antonella Cozzi, 38 anni, giovane mamma di Trentinara, è deceduta ieri presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. La donna era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto lo scorso 8 giugno in località Gromola, nel territorio di Capaccio Paestum.

Le condizioni e il decesso

Nei giorni successivi all’impatto, le condizioni cliniche di Antonella avevano fatto sperare in un miglioramento. Tuttavia, le gravi lesioni alla testa riportate durante l’incidente hanno causato complicazioni che non le hanno lasciato scampo. La salma della donna è attualmente custodita presso l’obitorio dell’ospedale salernitano, in attesa del nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria, necessario per il rilascio e l’organizzazione delle esequie.

L’incidente

Antonella viaggiava a bordo della propria auto insieme al marito e alla loro figlioletta di tre anni quando il veicolo è finito fuori strada, impattando violentemente contro un albero. Un impatto drammatico che ha provocato ferite molto gravi alla giovane madre, poi trasportata in condizioni critiche all’ospedale.

Il lutto di una comunità

La comunità di Trentinara è profondamente sconvolta da questa tragedia. Antonella era molto conosciuta e benvoluta da tutti. Oggi, la cittadina del Cilento piange una vita spezzata troppo presto, quella di una donna, una madre e una moglie, strappata all’affetto dei suoi cari.

Antonella lascia il marito e tre figli piccoli: una bambina di tre anni e due gemellini nati da pochi mesi.