Un episodio inquietante ha scosso il quartiere San Carlo all’Arena, a Napoli, dove la scorsa notte sono stati esplosi cinque colpi di pistola a salve nel giardino dell’abitazione di Luigi Ambrosino, comandante della Polizia Municipale di Avella e coordinatore del nucleo di infortunistica stradale della Polizia Municipale di Napoli.

Secondo quanto riportato da AvellinoToday.it, l’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte. In quel momento il tenente Ambrosino era impegnato in servizio notturno e non si trovava in casa. All’interno dell’abitazione erano presenti la moglie e i figli, allarmati dagli spari improvvisi. Subito è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Una volta giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Carlo all’Arena, supportati dalla Scientifica, hanno rinvenuto cinque bossoli a salve nel giardino. Le indagini sono attualmente in corso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto: non è ancora chiaro se i colpi siano partiti da un edificio vicino o dalla strada.

Particolarmente preoccupante è il fatto che si tratti del secondo episodio anomalo registrato presso l’abitazione dell’ufficiale. Già lo scorso agosto, ignoti avevano lanciato una bottiglia incendiaria – una molotov – nello stesso giardino. Anche in quell’occasione, fortunatamente, non si registrarono feriti.

Alla luce della possibile natura intimidatoria del gesto, la Squadra Mobile della Questura di Napoli ha preso in carico il caso. Le autorità stanno valutando tutte le ipotesi, incluso il collegamento tra i due episodi, e non escludono alcuna pista.