Il gruppo consiliare “Siamo il domani” , guidato da Pasquale Fiorillo e composto dai consiglieri Antonella Attimo, Pasquale Montella e Antonio Di Sapio, ottiene una data per la consegna dei loculi in realizzazione presso il cimitero comunale di Pollena Trocchia. La minoranza consiliare, nelle settimane scorse, ha formalmente chiesto la convocazione di un consiglio comunale ad hoc per ottenere dalla maggioranza risposte chiare circa lo stato dell’arte dei lavori e chiarimenti rispetto alle dimissioni de tecnici che hanno gettato un’ombra di mistero sulle opere, peraltro finanziate dai cittadini. Un’operazione di trasparenza che la minoranza è riuscita a concretizzare portando la maggioranza in consiglio in una assemblea monotematica durante la quale il sindaco Esposito ha dovuto fornire delle risposte chiare. Il primo cittadino ha assicurato che la consegna dei loculi giungerà a termine entro agosto.

“Esposito ha promesso che i loculi saranno consegnati tra il 31 luglio e l’8 agosto” commenta Pasquale Fiorillo. “Ci aspettiamo che la maggioranza mantenga questo impegno. Siamo disponibili a sostenere ogni percorso che non faccia venir meno tale impegno. Anche dai banchi dell’opposizione si lavora al servizio dei cittadini. Vigiliamo e continueremo a vigilare per la tutela dell’interesse collettivo, consci delle nostre responsabilità, la nostra stella polare è la concretezza”, conclude Fiorillo.