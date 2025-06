Ancora guai per Alfredo D’Ausilio, noto sui social – soprattutto su TikTok – con il soprannome di “Alfredo ‘o chiatto”. Il suo supermercato a Qualiano è chiuso per tre giorni, dal 4 al 6 giugno, a seguito di un provvedimento emesso dal Comune di Qualiano. La decisione è arrivata dopo i controlli della Polizia Municipale, che ha riscontrato un’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte dell’attività commerciale. L’amministrazione comunale ha quindi disposto la sospensione temporanea delle operazioni come sanzione amministrativa.

Non si tratta del primo episodio controverso per il tiktoker classe 1979, che vanta centinaia di migliaia di follower e milioni di visualizzazioni, diventato popolare grazie ai suoi video coloriti in cui pubblicizza offerte e prodotti del suo negozio.

Già a maggio del 2024, D’Ausilio era finito al centro della cronaca per un motivo ben più grave: era finito arrestato dopo un blitz dei Carabinieri nel suo supermercato, dove era scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica. In quella circostanza, i militari accertarono la manomissione del contatore e un furto di energia elettrica quantificato in circa 6.000 euro in sei mesi.

L’episodio attuale rappresenta l’ennesima ombra su un’attività commerciale già attenzionata dalle forze dell’ordine, e solleva nuove polemiche sull’uso della notorietà social per promuovere esercizi commerciali non sempre in regola.