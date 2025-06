Dal 26 giugno al 2 luglio 2025 la linea metropolitana EAV Aversa–Piscinola/Scampia resterà temporaneamente chiusa per consentire importanti lavori tecnici legati alla prossima apertura della nuova stazione di Melito.

Perché la linea sarà sospesa?

La sospensione del servizio è necessaria per effettuare:

L’attivazione della nuova cabina di media tensione presso la stazione di Melito;

L’aggiornamento completo del sistema SCADA, il sistema di controllo centralizzato che gestisce sicurezza, impianti elettrici, trazione e sottostazioni lungo la linea.

Queste attività richiedono l’interruzione totale della circolazione ferroviaria per motivi di sicurezza e per permettere i controlli finali e le autorizzazioni da parte di ANSFISA, l’agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.

Chiusura coordinata con ANM

La chiusura avviene in concomitanza con la parziale sospensione della linea 1 ANM a Scampia, che ha comportato un calo di passeggeri sulla linea EAV. Questa sinergia consente di ottimizzare i tempi dei lavori riducendo i disagi per gli utenti.

Servizio sostitutivo su gomma

Durante l’interruzione sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus. Gli utenti potranno consultare orari e punti di fermata sul sito ufficiale eavsrl.it.