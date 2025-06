Una tragedia assurda ha scosso la comunità di Molfetta, in provincia di Bari, nel tardo pomeriggio di domenica 8 giugno. Una donna di 30 anni ha perso la vita precipitando dal primo piano della palazzina in cui viveva, situata in via San Silvestro, a pochi passi dal corso principale della città.

Tentativo di rientrare dal balcone: l’ipotesi

Secondo una prima ricostruzione, la giovane – della quale non sono state rese note le generalità – stava cercando di entrare nella propria abitazione passando da un balcone adiacente. Non è ancora chiaro se avesse dimenticato le chiavi all’interno dell’appartamento o se le avesse smarrite. In ogni caso, la trentenne avrebbe deciso di attraversare il breve tratto tra due balconi, una manovra che a prima vista poteva sembrare semplice, ma che si è rivelata tragica.

La caduta e l’impatto fatale

Nel tentativo di raggiungere il proprio balcone, la donna ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto, da un’altezza di circa quattro metri. La caduta è stata violenta: la donna ha battuto la testa sull’asfalto, riportando traumi gravissimi.

Inutili i soccorsi: la donna è morta sul colpo

Alcuni passanti e residenti, che hanno assistito alla scena o udito il tonfo, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Tuttavia, all’arrivo del personale sanitario, per la giovane non c’era più nulla da fare: il decesso è avvenuto praticamente sul colpo a causa del trauma cranico.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sebbene la pista dell’incidente domestico appaia la più probabile, gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e immagini di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.