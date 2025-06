In Italia, numerose famiglie con reddito basso potrebbero accedere a un bonus economico di 500 euro. Tuttavia, questa misura non viene sempre comunicata in modo chiaro dai CAF o dai canali ufficiali. Per questo motivo, molte persone ignorano di avere diritto a un sostegno concreto.

Perché è importante conoscere queste agevolazioni

Negli ultimi anni, risparmiare è diventato sempre più difficile. Tuttavia, costruire un piccolo fondo economico può fare la differenza in caso di imprevisti. In aggiunta, il risparmio costante consente anche di progettare obiettivi futuri, come l’acquisto di una casa o una pensione più serena. Oltre agli strumenti tradizionali, come conti deposito o piani di accumulo, esistono agevolazioni statali poco note che possono rappresentare un valido aiuto.

ISEE inferiore a 15.000 euro: cosa cambia

Se il proprio ISEE è inferiore a 15.000 euro, si ha diritto alla Carta Dedicata a Te, una prepagata del valore di 500 euro. Questa carta può essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari e per il carburante. Non è necessario presentare la domanda in prima persona: l’erogazione avviene tramite i Comuni, ma è fondamentale rivolgersi ai servizi sociali per non perdere l’opportunità.

Perché il CAF non sempre lo segnala

Molti utenti si affidano ai CAF per la gestione dei bonus, ma spesso questi non segnalano automaticamente tutte le agevolazioni disponibili. Pertanto, informarsi in autonomia e verificare con il proprio Comune può fare la differenza tra ottenere o perdere il contributo.

Altri bonus con ISEE fino a 20.000 euro

Accanto alla Carta Dedicata a Te, esistono anche altre misure di sostegno per chi ha un ISEE inferiore ai 20.000 euro:

Il bonus sociale per luce, gas e acqua, riconosciuto automaticamente a chi ha un ISEE fino a 9.530 euro o a famiglie numerose.

Un contributo straordinario di 200 euro per l’energia elettrica, previsto nel 2025 per chi ha un ISEE sotto i 25.000 euro.

Il Bonus Psicologo, che può arrivare fino a 1.500 euro a seconda del reddito familiare.

L’Assegno Unico Universale, riservato ai figli fino ai 21 anni, con importi che possono raggiungere i 200 euro mensili per chi rientra nelle fasce ISEE più basse.

Come richiedere il bonus da 500 euro

Per ottenere la Carta Dedicata a Te, occorre:

Verificare che il proprio ISEE sia aggiornato e inferiore a 15.000 euro.

Rivolgersi ai servizi sociali del Comune di residenza.

Chiedere informazioni sulla disponibilità della carta e seguire le eventuali indicazioni per l’attivazione.

È importante ricordare che i fondi sono limitati e assegnati fino a esaurimento, pertanto è consigliabile attivarsi il prima possibile.