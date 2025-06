Saranno prorogate le ordinanze del prefetto di Napoli, Michele di Bari, che istituiscono le zone rosse nei comuni di Napoli, Pozzuoli, San Giorgio a Cremano, Castellammare di Stabia, Pompei, Torre Annunziata e Ottaviano. La decisione è confermata al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto questa mattina.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore alla Legalità del Comune di Napoli, il questore, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, i comandanti della Polizia locale e della Polizia Metropolitana, nonché i sindaci dei comuni interessati e il vicesindaco di Ottaviano.

La proroga delle ordinanze è motivata “in considerazione dei positivi risultati ottenuti con i precedenti provvedimenti, sia in relazione al numero delle persone controllate che a quello degli allontanamenti effettuati, nonché per garantire alla popolazione una risposta immediata ed efficace in termini di prevenzione e contrasto ai reati”.

Nel corso della riunione è inoltre disposta l’intensificazione dei controlli a mare nel golfo di Napoli. L’attività sarà svolta dalla Capitaneria di Porto, dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Metropolitana, con l’obiettivo di verificare eventuali violazioni del Codice della Navigazione. I controlli includeranno anche la somministrazione di test etilometrici ai diportisti.

L’operazione di sorveglianza in mare proseguirà per tutto il periodo estivo, per garantire la sicurezza di bagnanti, diportisti e sportivi.