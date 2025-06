Paura nel pomeriggio nel centro città, dove un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento in via Generale Girolamo Calà Ulloa, nei pressi della zona centrale del capoluogo partenopeo. Le fiamme, improvvise e violente, hanno causato attimi di panico tra i residenti dello stabile.

Secondo le prime informazioni, quattro persone sono rimaste bloccate all’interno dell’abitazione coinvolta dal rogo. Provvidenziale è stato l’intervento degli agenti della Polizia di Stato, giunti rapidamente con le Volanti della Questura di Napoli, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di evacuazione e spegnimento.

Intervento immediato di Polizia e Vigili del Fuoco

Gli agenti, nonostante il fumo denso e la situazione di pericolo, sono riusciti a mettere in salvo tutti gli occupanti dell’appartamento, dimostrando grande prontezza e professionalità. Uno dei residenti, un uomo anziano, è rimasto lievemente intossicato dal fumo ed è soccorso dal personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti.

Le operazioni di spegnimento del rogo sono durate oltre un’ora, con i Vigili del Fuoco impegnati nel contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’intero stabile, evitando che l’incendio si propagasse agli appartamenti adiacenti.