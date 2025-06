Nel 2025 torna un incentivo interessante che molti ancora non conoscono: il Bonus Zanzariere. Non è riservato solo ai proprietari di casa, ma può essere richiesto anche da chi vive in affitto. Una novità che può fare davvero la differenza, soprattutto per chi vuole migliorare il comfort e l’efficienza energetica del proprio appartamento senza possederlo.

Bonus casa 2025: anche gli affittuari possono beneficiarne

Negli ultimi anni lo Stato ha introdotto numerosi bonus edilizi ed energetici, pensati per supportare le famiglie in un contesto economico sempre più difficile. Oltre ai classici incentivi per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, oggi è possibile usufruire di agevolazioni anche per interventi considerati minori, ma comunque utili, come l’installazione di zanzariere a risparmio energetico.

E la buona notizia è che anche gli inquilini possono accedere a questa agevolazione, a patto di rispettare specifici requisiti.

Cos’è il Bonus Zanzariere 2025?

Il Bonus Zanzariere rientra nell’ambito del Bonus Ristrutturazioni e dell’Ecobonus. Consiste in una detrazione fiscale per le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di zanzariere che contribuiscono al miglioramento dell’efficienza energetica dell’abitazione.

Non si tratta quindi di semplici protezioni contro gli insetti: per ottenere il bonus, le zanzariere devono rispettare precisi standard tecnici, poiché contribuiscono alla riduzione dell’uso di condizionatori e quindi dei consumi energetici.

Chi può richiedere il Bonus Zanzariere?

Il bonus è accessibile sia ai proprietari sia agli affittuari, a patto che chi presenta la domanda sia colui che sostiene la spesa. Questo vale per:

Proprietari dell’immobile;

Inquilini con regolare contratto di locazione;

Comodatari (con uso gratuito della casa).

Requisiti fondamentali per accedere al bonus:

Per ottenere la detrazione è necessario che le zanzariere:

Siano fisse e regolabili, non facilmente smontabili;

Abbiano un valore GTot inferiore a 0,35, ovvero garantiscano una riduzione dell’irraggiamento solare;

Siano dotate di marcatura CE;

Siano installate su finestre, portefinestre o superfici vetrate.

A quanto ammonta il Bonus Zanzariere?

L’agevolazione prevede:

Detrazione del 50% della spesa sostenuta, per l’abitazione principale;

Detrazione del 36% per le seconde case;

Il rimborso avviene tramite detrazione IRPEF ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Importo massimo detraibile: fino a 60.000 euro per unità immobiliare nell’ambito del Bonus Ristrutturazioni.

Come richiedere il Bonus Zanzariere nel 2025

Per accedere al bonus è necessario:

Scegliere zanzariere certificate secondo i requisiti sopra indicati;

Far installare il prodotto da professionisti qualificati;

Conservare fatture e ricevute di pagamento (tracciabili);

Inviare la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.