Il Comune di Napoli informa la cittadinanza che, a partire dal 3 agosto 2026, tutte le carte d’identità in formato cartaceo perderanno validità, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. La decisione si basa sul Regolamento UE 2019/1157, che stabilisce nuovi standard di sicurezza per i documenti di identità e di viaggio in ambito europeo.

Perché le carte cartacee non saranno più valide

Secondo la normativa europea, le carte d’identità prive della zona a lettura ottica (MRZ) e delle caratteristiche biometriche previste dallo standard ICAO 9303 non potranno più essere accettate come documenti di riconoscimento. Di conseguenza, tutti i Comuni italiani – incluso quello di Napoli – stanno procedendo alla progressiva sostituzione del vecchio documento con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Cos’è la Carta d’Identità Elettronica (CIE)

La Carta d’Identità Elettronica è un documento dotato di elevati standard di sicurezza, che include dati anagrafici, elementi biometrici (come le impronte digitali) e dispositivi anti-contraffazione. La CIE è valida sia come documento di identità nazionale sia per l’utilizzo in ambito internazionale, laddove accettata in luogo del passaporto.

Come e quando richiedere la nuova CIE

I cittadini in possesso esclusivamente della carta d’identità cartacea sono invitati a richiedere quanto prima la nuova CIE, anche senza attendere la naturale scadenza del documento attuale. È possibile effettuare la prenotazione online tramite il sito ufficiale:

prenotazionicie.interno.gov.it

Una volta completata la richiesta, la nuova CIE sarà spedita entro 6 giorni lavorativi all’indirizzo indicato. Per questo motivo è essenziale programmare per tempo il rinnovo.

Quando è necessario anticipare la richiesta

È particolarmente importante procedere con largo anticipo nel caso in cui si debba:

Viaggiare all’estero;

Partecipare a concorsi pubblici o gare;

Presentare istanze presso pubbliche amministrazioni;

Accedere a servizi che richiedano documenti di identità validi e aggiornati.

Infatti, la Carta d’Identità può essere rinnovata fino a 180 giorni prima della scadenza.

Evita code e disagi: agisci per tempo

Il Comune di Napoli raccomanda di non attendere l’ultimo momento per evitare congestioni agli sportelli nei mesi precedenti alla scadenza del 3 agosto 2026. Prenotare per tempo consente di ricevere la nuova CIE con la necessaria tranquillità, evitando disservizi e ritardi.