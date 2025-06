Anche per l’anno 2025, le famiglie con basso reddito potranno beneficiare del bonus spesa da 500 euro, erogato attraverso la Carta “Dedicata a te”, conosciuta anche come social card. Questo contributo potrà essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici locali.

La misura è gestita dall’INPS, dai Comuni e da Poste Italiane, mentre l’avvio ufficiale è subordinato all’adozione di un apposito decreto del Ministero dell’Agricoltura (MASAF), in concerto con altri dicasteri. Di seguito sono riportate tutte le informazioni essenziali per comprendere a chi spetta il bonus, come funziona e cosa si può acquistare.

Quando arriva il bonus spesa 2025

Al momento, il decreto che disciplina l’erogazione del bonus spesa 2025 non è ancora stato pubblicato. Tuttavia, sulla base dell’esperienza dell’anno precedente, si può prevedere che il provvedimento sarà emanato nei mesi estivi. Nel 2024, ad esempio, il decreto fu firmato il 4 giugno, mentre la distribuzione delle carte avvenne a partire da metà settembre.

È necessario presentare domanda?

No. Le famiglie non dovranno presentare alcuna domanda per accedere al bonus. L’INPS selezionerà automaticamente i beneficiari tra i nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti. L’elenco sarà poi trasmesso ai Comuni, che provvederanno alla consegna delle carte prepagate.

Requisiti per ottenere la Carta “Dedicata a te” 2025

Per poter ricevere il bonus spesa 2025, il nucleo familiare deve soddisfare i seguenti requisiti:

ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro

Residenza in Italia

Iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (APR)

Oltre a ciò, la famiglia non deve beneficiare, al momento dell’entrata in vigore del decreto attuativo, di altri strumenti di sostegno economico, tra cui:

Carta Acquisti

Reddito o misure locali di inclusione sociale

Indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL)

Indennità di mobilità

Cassa integrazione (CIG) o altri ammortizzatori sociali

Criteri di selezione: chi ha più possibilità di riceverlo

L’assegnazione delle carte seguirà un ordine di priorità basato sulla composizione del nucleo familiare e sul valore dell’ISEE. In particolare, sarà data precedenza a:

Nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui uno con meno di 14 anni (nato entro il 31 dicembre 2011)

Nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui uno con meno di 18 anni (nato entro il 31 dicembre 2007)

Altri nuclei familiari con almeno tre componenti, sempre in ordine di ISEE più basso

Inoltre, il numero di carte assegnate a ciascun Comune sarà calcolato considerando:

Per il 50%: il numero dei residenti

Per il restante 50%: la distanza tra il reddito pro capite del Comune e quello nazionale

Di conseguenza, risiedere in un Comune con reddito pro capite inferiore alla media nazionale aumenta le probabilità di accesso alla misura.

Come funziona la distribuzione della carta

Una volta pubblicato il decreto, l’INPS avrà 30 giorni di tempo per trasmettere ai Comuni l’elenco delle famiglie selezionate. I Comuni procederanno poi a verificare la correttezza dell’elenco, escludendo eventuali nuclei che percepiscano altri benefici incompatibili.

Le famiglie riceveranno una comunicazione ufficiale che indicherà le modalità e i tempi per il ritiro della Carta “Dedicata a te” presso gli uffici postali. La carta, nominativa e prepagata, conterrà l’intero importo di 500 euro. Il primo acquisto attiverà la carta e consentirà l’utilizzo del bonus.

Cosa si può acquistare con la Carta “Dedicata a te”

La carta potrà essere utilizzata per acquistare:

Generi alimentari di prima necessità

Secondo quanto indicato nel decreto interministeriale MASAF-MEF del 19 aprile 2023, l’elenco comprende:

Carne (suina, bovina, avicola, ovina, caprina, cunicola)

Pesce fresco

Latte e derivati, uova

Pane, pasta, biscotti, prodotti da forno

Farine, cereali, legumi

Frutta e verdura, sia fresche che lavorate

Pomodori pelati e conserve

Oli vegetali, aceto, zucchero, miele

Cioccolato, cacao in polvere

Caffè, tè, camomilla

Acqua minerale

Alimenti per bambini, inclusi quelli per la prima infanzia

Altri utilizzi consentiti

Le ultime modifiche normative hanno ampliato le possibilità di utilizzo della carta. Oltre ai generi alimentari, il contributo potrà essere speso anche per:

Carburante per autoveicoli

Abbonamenti al trasporto pubblico locale

Per l’acquisto degli abbonamenti si consiglia di recarsi direttamente presso le biglietterie o i punti vendita autorizzati.

In attesa della pubblicazione del decreto attuativo che darà ufficialmente il via alla misura, è consigliabile controllare periodicamente la propria posizione ISEE e verificare di non beneficiare di strumenti di sostegno economico incompatibili.

La Carta “Dedicata a te” 2025 rappresenta un’importante misura a favore delle famiglie in difficoltà economica, che consente un supporto concreto per le spese quotidiane, senza la necessità di presentare domanda.