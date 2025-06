Nel mese di luglio 2025 è in arrivo una nuova ricarica della Carta Acquisti INPS, il contributo economico destinato a cittadini over 65 o a famiglie con figli sotto i 3 anni con un ISEE basso. L’importo previsto è di 80 euro bimestrali (40 euro al mese), erogati direttamente sulla carta prepagata, utilizzabile per l’acquisto di beni essenziali e il pagamento di utenze.

Quando arriva il pagamento della Carta Acquisti luglio 2025

Per il bimestre luglio-agosto 2025, l’erogazione della Carta Acquisti è prevista a partire dal 15 luglio 2025. Chi è già beneficiario riceverà automaticamente la ricarica sulla carta. Coloro che accedono al beneficio per la prima volta, invece, troveranno l’importo già caricato al momento della consegna della carta.

Va tenuto presente che eventuali ritardi nei flussi INPS possono comportare slittamenti nei tempi di accredito. In questi casi è consigliabile controllare il saldo tramite i canali ufficiali.

Prossimi pagamenti della Carta Acquisti 2025

La ricarica della Carta Acquisti avviene ogni due mesi. Di seguito il calendario previsto per il secondo semestre 2025:

Luglio–Agosto: accredito dal 15 luglio 2025

Settembre–Ottobre: accredito previsto entro il 15 settembre 2025

Novembre–Dicembre: accredito previsto entro il 15 novembre 2025

Cosa si può acquistare con la Carta Acquisti 2025

La Carta Acquisti può essere utilizzata esclusivamente per determinate spese considerate di prima necessità.

Spese consentite:

Prodotti alimentari: pane, pasta, carne, pesce, frutta, verdura, latte, riso, cereali, zucchero, acqua minerale, caffè, tè

Farmaci e parafarmaci presso farmacie convenzionate

Pagamento delle bollette di luce e gas presso gli uffici postali

Spese escluse:

Prelievo di contanti

Acquisto di bevande alcoliche

Prodotti non alimentari o beni non essenziali

Requisiti per ottenere la Carta Acquisti 2025

Possono beneficiare della Carta Acquisti i cittadini che soddisfano determinati requisiti anagrafici, reddituali e patrimoniali.

Per persone over 65:

Reddito annuo non superiore a 8.052,75 euro (limite elevato a 10.737 euro per chi ha più di 70 anni)

Residenza in Italia e cittadinanza italiana, comunitaria o permesso di soggiorno di lungo periodo

Per famiglie con bambini sotto i 3 anni:

ISEE inferiore a 8.052,75 euro

Il bambino deve essere iscritto all’anagrafe e convivente con il richiedente

In entrambi i casi, è richiesto di non possedere beni durevoli o immobili di valore rilevante. I requisiti devono essere verificati annualmente tramite l’aggiornamento dell’ISEE.

Come controllare il pagamento della Carta Acquisti luglio 2025

Per verificare se il pagamento è stato effettuato, si possono utilizzare i seguenti canali:

Online:

Sito INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS nella sezione “Fascicolo previdenziale”

Area riservata della Carta Acquisti sul portale INPS

Presso Poste Italiane:

App Postepay o sito poste.it

Sportelli ATM/Postamat per consultare saldo e movimenti

Numero verde:

Da rete fissa: 800 666 888 (gratuito)

Da cellulare: 199 100 888 (a pagamento)

Servizio SMS:

È possibile attivare la ricezione di notifiche via SMS chiamando il numero verde della Carta Acquisti.