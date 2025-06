Ancora paura a Montoro per un nuovo episodio incendiario. Questa mattina all’alba, un carroattrezzi è stato dato alle fiamme nella frazione Borgo, a pochi giorni dal rogo che ha danneggiato l’auto dell’assessora Stefania Siano.

Il mezzo incendiato, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe in uso a un pregiudicato della zona. Il veicolo si trovava parcheggiato all’interno di un’area privata. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme prima che si propagassero ad altre strutture o veicoli.

Indagini in corso: si cerca un collegamento tra i due episodi

I carabinieri della Compagnia di Solofra e della Stazione di Montoro hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica e l’eventuale matrice dolosa dell’incendio. Al momento, non si esclude un collegamento tra i due atti incendiari, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.

Clima di tensione in città

Questo secondo episodio nel giro di pochi giorni contribuisce ad alimentare un clima di tensione e allarme tra i cittadini di Montoro, che chiedono maggiore sicurezza e risposte rapide dalle autorità.