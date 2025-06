Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 55 anni, Carmine Vitolo, originario di Nocera Inferiore, ha perso la vita ieri pomeriggio dopo una caduta da un’altezza di circa tre metri. L’incidente è avvenuto a Poggiomarino, in via Arcivescovo D’Ambrosio, durante le operazioni di scarico merci presso un’azienda operante nel settore dei trasporti su strada.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l’equilibrio mentre stava lavorando ed è precipitato nel vuoto. L’impatto è stato fatale: è morto sul colpo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Poggiomarino e gli ispettori del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, per accertare la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Sicurezza sul lavoro: azienda in regola, ma tragedia inevitabile

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’azienda risultava in regola con le normative vigenti e l’operaio non era impiegato in nero. Tuttavia, nonostante le misure di sicurezza adottate, l’incidente non si è evitato. La vittima lascia una moglie e due figli, di 25 e 22 anni.

Emergenza nazionale: una vittima sul lavoro ogni tre giorni

Questo episodio si inserisce in un quadro drammatico. I dati ufficiali parlano di una morte sul lavoro ogni tre giorni in Italia, un numero che ha spinto anche il Presidente della Repubblica a intervenire pubblicamente sull’urgenza di affrontare quella che è ormai una vera e propria emergenza nazionale.