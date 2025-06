Una tragica sparatoria è avvenuta questa mattina alla periferia di Francavilla Fontana, in contrada Rosea, lungo la vecchia strada per Carosino. Un carabiniere è stato ucciso mentre effettuava un controllo su un veicolo sospetto. La vittima è l’appuntato Carlo Legrottaglie, che sarebbe andato in pensione tra soli dieci giorni.

Sparatoria durante un inseguimento: ucciso l’appuntato Legrottaglie

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la pattuglia dei Carabinieri aveva fermato per un controllo una Lancia Ypsilon con due uomini a bordo. Alla vista dell’alt, l’auto ha tentato la fuga, dando inizio a un inseguimento conclusosi con una collisione tra i veicoli.

Subito dopo l’impatto, uno dei due fuggitivi è sceso armato e ha aperto il fuoco contro i militari. L’appuntato Legrottaglie è stato colpito mortalmente. I due uomini sono poi risaliti in auto e fuggiti, facendo perdere momentaneamente le loro tracce.

Sul posto ambulanze, investigatori e il pm di turno

Sul luogo dell’accaduto sono giunti rapidamente:

Ambulanze del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso del militare

Pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Francavilla, della stazione locale e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi

Il pubblico ministero Raffaele Casto, che sta coordinando le prime fasi dell’indagine

L’area è transennata per permettere i rilievi balistici e il recupero di ogni elemento utile all’identificazione dei responsabili.

Un servitore dello Stato ucciso a fine carriera

Carlo Legrottaglie, appuntato dell’Arma, era un volto noto nella zona. Stimato da colleghi e cittadini, avrebbe lasciato il servizio attivo entro pochi giorni. La sua morte ha lasciato sgomenta la comunità locale e l’intero corpo dei Carabinieri.

Indagini in corso: caccia ai responsabili

Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio la zona, alla ricerca dei due uomini in fuga. Posti di blocco sono attivati in tutta la provincia di Brindisi e nei comuni limitrofi. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare i sospetti, ricostruire le dinamiche dell’agguato e verificare eventuali precedenti a carico dei fuggitivi.