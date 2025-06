Attimi di terrore ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dove nella mattinata del 16 giugno un furgone senza freni ha travolto tutto ciò che trovava sul suo percorso, provocando un grave incidente in via Francesco Girardi. Il bilancio è di tre feriti in codice rosso e cinque veicoli coinvolti.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 10:40, quando un autocarro Iveco per il trasporto di alimenti, a causa di un’avaria al sistema frenante, ha perso il controllo mentre percorreva il tratto in discesa di via Girardi.

Nel tentativo di rallentare la corsa, il mezzo ha impattato frontalmente con un furgone che trasportava dolciumi, proveniente dalla direzione opposta. A seguito dell’urto iniziale, l’autocarro ha colpito lateralmente una Fiat Panda, che a sua volta è finita contro un ciclomotore in sosta. La corsa impazzita si è conclusa con l’impatto contro un motociclo parcheggiato, dove il veicolo si è infine fermato di traverso lungo la carreggiata.

Il video delle telecamere e l’intervento dei soccorsi

Le immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza della zona documentano la scena drammatica: il camion lanciato a velocità sostenuta tra i vicoli stretti, lo spavento dei passanti e la manovra estrema dell’autista per evitare i pedoni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, che hanno eseguito i rilievi del caso e avviato un’indagine per accertare con precisione le cause del guasto tecnico. I sanitari del 118 hanno prestato soccorso ai tre feriti, tra cui:

Il conducente del camion, un 48enne napoletano, rimasto incastrato tra le lamiere e liberato dai vigili del fuoco

Il conducente del furgone dei dolciumi

Il guidatore della Fiat Panda colpita lateralmente

Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

Un gesto eroico per evitare la strage

Secondo le testimonianze raccolte, il conducente dell’autocarro avrebbe deliberatamente sterzato contro un muro per fermare il mezzo e evitare i pedoni. Una residente, Maria, lo ha definito un “eroe”:

“Io non so come abbia fatto a evitare la gente per strada. Poi so che si è buttato lui contro un muro per fermare il camion. È stato bravissimo.”