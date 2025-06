Il Ministero della Salute ha pubblicato l’ultimo Bollettino sulle ondate di calore, relativo a 27 città italiane, annunciando per domani, mercoledì 26 giugno 2025, il bollino rosso per sei centri urbani. La situazione è in peggioramento rispetto a oggi, in cui le stesse città erano contrassegnate da bollino arancione.

Città da bollino rosso il 26 giugno

Domani raggiungeranno il livello di allerta 3 (bollino rosso), il più alto:

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Perugia

Torino

Il livello 3 segnala condizioni di emergenza sanitaria, con possibili effetti negativi anche su persone sane e attive, non solo sui gruppi più vulnerabili come anziani, bambini piccoli e soggetti con patologie croniche.

Bollino arancione in 12 città: allerta anche a Napoli

Sempre domani, 12 città saranno da bollino arancione (livello 2), che indica un rischio sanitario per i soggetti più sensibili. Tra queste figura anche Napoli, attualmente con rischio moderato.

Ecco l’elenco delle città con allerta arancione il 26 giugno:

Ancona

Campobasso

Frosinone

Latina

Milano

Napoli

Palermo

Pescara

Rieti

Roma

Venezia

Verona

Che cosa sono le ondate di calore?

Secondo il Ministero della Salute, le ondate di calore si verificano quando le temperature rimangono molto elevate per più giorni consecutivi, spesso in combinazione con:

Alti tassi di umidità

Forte irraggiamento solare

Assenza di ventilazione

Queste condizioni possono avere seri effetti sulla salute, soprattutto nei soggetti fragili, ma anche in individui in buona salute.

Come proteggersi dal caldo estremo

Il Ministero raccomanda alcune semplici misure preventive:

Evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde

Bere molta acqua ed evitare alcol e bevande zuccherate

Limitare l’attività fisica all’aperto

Utilizzare ventilatori o ambienti climatizzati

Prestare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie.