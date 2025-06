Ancora un episodio di caduta di calcinacci in pieno centro città a Napoli. Questa volta non si tratta della Galleria Umberto I, già nota per eventi simili, ma di uno dei palazzi storici di via Toledo, una delle arterie più frequentate del capoluogo partenopeo.

Colpito un uomo di 47 anni: non è in pericolo di vita

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:00. Alcuni frammenti di intonaco e calcinacci si sono staccati improvvisamente dalla facciata di un edificio, colpendo un uomo di 47 anni che si trovava a passeggiare lungo la strada. Subito soccorso dai presenti, l’uomo è trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. Per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

Intervento immediato dei vigili del fuoco

Pochi minuti dopo il crollo, sono giunti sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a prevenire ulteriori distacchi di materiale. L’area interessata è stata transennata, per tutelare i numerosi passanti che ogni giorno affollano una delle strade più iconiche e trafficate di Napoli.

Preoccupazione per la sicurezza urbana

Questo ennesimo episodio solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici nel centro storico di Napoli, dove crolli e cadute di materiali si ripetono troppo frequentemente, soprattutto nelle zone a forte densità pedonale. Residenti e commercianti chiedono interventi urgenti di manutenzione e controlli strutturali, per garantire l’incolumità pubblica.