Paura nel quartiere Prati, dove una ragazza di 26 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata in una botola nascosta nel pavimento di un minimarket. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di mercoledì 25 giugno in via Montesanto.

La giovane, residente a Roma ma originaria di un’altra città, si trovava nel negozio per fare la spesa quando all’improvviso il pavimento ha ceduto sotto i suoi piedi. La botola, secondo le prime ricostruzioni, non era segnalata né visibile.

Ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santo Spirito

La ragazza è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Santo Spirito, dove si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dai medici.

Indagini in corso sul minimarket

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’incidente. La botola potrebbe essere parte di un accesso tecnico o di un magazzino interrato, ma la sua mancata segnalazione solleva gravi interrogativi sulla sicurezza dei locali.

L’area è temporaneamente posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti da parte delle autorità competenti.