Un’escursione si è trasformata in tragedia ieri sul Monte Accellica, nel territorio di Montella, in provincia di Avellino. Un escursionista di 60 anni, residente proprio a Montella e ritenuto un esperto conoscitore della montagna, è morto dopo essere precipitato in un burrone.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era in compagnia di un amico quando sarebbe scivolato in una zona particolarmente impervia del sentiero, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto. È stato proprio l’amico a lanciare l’allarme e allertare i soccorsi.

Le operazioni di ricerca e recupero si sono rivelate estremamente complesse. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, il Nucleo Alpino Fluviale Speleologico, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi e un elicottero partito da Pontecagnano (Salerno).

Dopo diverse ore di lavoro, rese difficili dalla morfologia impervia del terreno, il corpo dell’escursionista è stato localizzato nel dirupo e recuperato. Su disposizione della magistratura, la salma è stata trasferita all’ospedale di Avellino per gli accertamenti di rito.