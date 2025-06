Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri in un cantiere edile a Sacco, in provincia di Salerno. Un operaio è precipitato da un’impalcatura, riportando un forte trauma cranico. L’uomo ha perso conoscenza pochi minuti dopo l’impatto ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza. Al momento, la prognosi è riservata.

L’incidente in cantiere: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio stava svolgendo lavori su un’impalcatura quando avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, precipitando da diversi metri d’altezza e battendo violentemente la testa.

Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha raggiunto il cantiere con un’ambulanza. Tuttavia, a causa delle gravi condizioni del ferito, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasferito l’uomo in un ospedale specializzato.

Indagini in corso sulla sicurezza

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia competente, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno anche verificando il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e la corretta installazione dell’impalcatura.