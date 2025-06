Il Bonus Psicologico INPS 2025 rappresenta un’importante misura nazionale pensata per favorire l’accesso ai servizi di psicoterapia da parte dei cittadini. Grazie a questo contributo, è possibile ottenere fino a 1.500 euro per coprire, interamente o in parte, il costo delle sedute con professionisti qualificati.

Come funziona il Bonus Psicologico 2025

Il bonus consiste in un rimborso economico destinato a sostenere le spese per percorsi psicoterapeutici individuali. L’importo riconosciuto varia in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, fino a un massimo di 50.000 euro.

Modalità di richiesta e tempistiche

La domanda per il Bonus Psicologico INPS deve essere inoltrata esclusivamente online, accedendo al portale dell’INPS tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

È fondamentale prestare attenzione al cosiddetto “click day”, ovvero al periodo in cui sarà possibile presentare la richiesta. Sebbene le date ufficiali non siano ancora state pubblicate, la finestra temporale prevista è compresa tra giugno e agosto 2025. Pertanto, si consiglia di consultare regolarmente il sito dell’INPS per eventuali aggiornamenti.

Bonus Psiconcologia Regione Lazio: sostegno mirato per pazienti oncologici e familiari

Oltre al contributo nazionale, la Regione Lazio ha attivato un ulteriore strumento di supporto: il Bonus Psiconcologia, rivolto a persone colpite da patologie oncologiche e ai loro familiari. Questo bonus prevede l’erogazione di un voucher del valore massimo di 1.200 euro, da utilizzare per un massimo di 16 sedute psicologiche.

Chi può accedere al Bonus Psiconcologia

Per poter beneficiare del bonus regionale, è necessario soddisfare determinati requisiti:

ISEE inferiore a 50.000 euro

Residenza o domicilio nel Lazio da almeno sei mesi

Presenza di una diagnosi oncologica per il paziente o legame familiare diretto

Valore del contributo in base all’ISEE

L’importo del voucher varia in funzione del reddito, secondo le seguenti fasce:

Fino a 15.000 euro di ISEE: contributo massimo di 600 euro (fino a 50 euro per seduta)

Tra 15.000 e 30.000 euro: massimo 400 euro

Tra 30.000 e 50.000 euro: massimo 200 euro

Anche in questo caso, la domanda deve essere presentata telematicamente tramite il portale INPS.

Scadenze e utilizzo del beneficio

Le richieste possono essere inoltrate dal 25 luglio al 24 ottobre 2025. In seguito all’assegnazione del contributo e alla comunicazione del codice univoco, il bonus dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento.