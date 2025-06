Un vasto incendio sta interessando dalle prime ore del pomeriggio di ieri le colline di Prignano Cilento, nel cuore del Cilento, in provincia di Salerno. Le fiamme hanno già distrutto circa 10 ettari di macchia mediterranea e uliveti, alimentate da vento forte e alte temperature.

Situazione critica e mezzi aerei in azione

Le operazioni di spegnimento, rese difficili dalla conformazione del territorio e dalle condizioni meteo, vedono impegnati da ore i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, supportati da un’autobotte. Vista la gravità del rogo, il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) ha richiesto l’intervento urgente di un elicottero antincendio per contenere l’avanzata delle fiamme dall’alto.

L’incendio minaccia alcune abitazioni sparse nelle zone collinari, ma al momento non si registrano feriti né evacuazioni. Le autorità locali tengono costantemente sotto controllo l’evolversi della situazione.

Incendio a Prignano Cilento: cause ancora da accertare

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude l’ipotesi dolosa, frequente in questo periodo dell’anno in aree rurali ad alta densità di vegetazione. Il Comune invita i cittadini a prestare massima attenzione e a segnalare tempestivamente eventuali nuovi focolai.