Momenti di grande paura a Baia Domizia nel pomeriggio di oggi, dove un violento incendio è scoppiato nella pineta centrale della località balneare. Il rogo, alimentato dal forte vento, ha minacciato uno stabilimento balneare e ha costretto decine di persone ad abbandonare l’area in preda al panico.

Fiamme vicino al Lido Pedro: evacuati turisti e residenti

L’incendio è divampato nei pressi del Lido Pedro, una delle spiagge più frequentate della zona. Le fiamme si sono propagate rapidamente a causa del vento, avvicinandosi pericolosamente agli ombrelloni, ai lettini e ad alcune automobili parcheggiate nelle vicinanze.

Secondo quanto segnalato da Generazione Aurunca, alcune strutture dello stabilimento sarebbero state colpite direttamente dal fuoco. Le immagini diffuse sui social documentano la colonna di fumo denso visibile da diverse zone del litorale.

Intervento immediato dei soccorsi

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco e le squadre della Protezione Civile, che stanno lavorando per contenere l’incendio e mettere in sicurezza l’intera area. Al momento, non risultano feriti, ma le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta.

Possibili cause e aggiornamenti

Le cause del rogo non sono ancora chiare, ma non si esclude un’origine dolosa o accidentale legata alle alte temperature e alla vegetazione secca. Si attendono ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.