Un violento incendio è divampato nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno 2025 ad Angri, in provincia di Salerno. Le fiamme hanno completamente distrutto un capannone di circa 4.000 metri quadrati, utilizzato come deposito per la vendita all’ingrosso di computer, componenti informatici e mercatino dell’usato.

Il rogo tra via Avagliana e via Orta Longa

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte. Il rogo si è sviluppato all’interno dei locali della ditta “Computer Service”, specializzata in assistenza tecnica e forniture informatiche, e si è esteso rapidamente anche agli spazi adiacenti destinati al mercato dell’usato.

Capannone collassato, intervento massiccio dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Sarno, Nocera e Mercato San Severino, con il supporto di autobotti arrivate da Napoli e Benevento. Grazie al pronto intervento è stato possibile circoscrivere l’incendio e impedire che si propagasse alle strutture vicine. Tuttavia, l’intero capannone è collassato a causa dei danni strutturali provocati dal calore intenso.

Densa colonna di fumo: attivata l’Arpac per controlli ambientali

Dal capannone si è alzata per ore una densa colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza, causata dalla combustione di materiali plastici, tessuti e componenti elettronici. I Vigili del Fuoco hanno richiesto l’intervento dell’Arpac (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) per eseguire rilievi sulla qualità dell’aria e valutare possibili rischi per la salute pubblica.

Cause ancora da accertare: si ipotizza il dolo

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa l’ipotesi dolosa. Gli inquirenti stanno analizzando i resti della struttura e acquisendo eventuali filmati di videosorveglianza della zona.