C’è tempo fino al 6 giugno 2025 per presentare la domanda per il Bonus Figlio 2025, riservato ai bambini nati nel primo trimestre dell’anno (dal 1° gennaio al 31 marzo). Lo comunica l’Ufficio Contributi Economici Regionali del V Settore del Comune di Mazara del Vallo, informando che la Regione Siciliana ha disposto una proroga dei termini per consentire una più ampia partecipazione alla misura.

Bonus Figlio 2025: a chi spetta e come funziona

Il bonus consiste in un contributo economico di 1.000 euro per ciascun figlio nato nel territorio della Regione Siciliana tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Le scadenze per la presentazione delle domande sono suddivise in base al periodo di nascita del bambino:

Fino al 6 giugno 2025 per i nati dal 1° gennaio al 31 marzo

Entro il 14 novembre 2025 per i nati dal 1° aprile al 30 settembre

(Le date per i nati nell’ultimo trimestre saranno comunicate successivamente.)

Requisiti per accedere al Bonus

Possono fare richiesta uno dei genitori o chi esercita la potestà genitoriale, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, comunitaria o permesso di soggiorno valido (per cittadini extracomunitari)

Residenza in Sicilia al momento della nascita o dell’adozione

Permanenza sul territorio siciliano da almeno 12 mesi (per cittadini stranieri)

Nascita avvenuta in Sicilia

ISEE del nucleo familiare non superiore a 10.140 euro

Documentazione necessaria

Alla domanda, da redigere sull’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Mazara del Vallo, occorre allegare:

Copia del documento d’identità in corso di validità

Attestazione ISEE aggiornata

(Solo per extracomunitari) Permesso di soggiorno valido

Eventuale provvedimento di adozione

Le domande incomplete o prive della documentazione obbligatoria non saranno prese in considerazione.

Per ulteriori informazioni o per ritirare il modulo cartaceo, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, in via Giotto 23, Mazara del Vallo.