Con l’arrivo dell’estate 2025 entrano pienamente in vigore numerosi bonus e incentivi destinati a famiglie, pensionati e lavoratori. Molti di questi benefici, già introdotti negli anni precedenti, sono stati confermati, chiariti o potenziati. Tra i più rilevanti si segnalano il bonus centri estivi, accessibile anche senza ISEE, e la quattordicesima mensilità per i pensionati, in pagamento a luglio.

Inoltre, vi sono detrazioni fiscali previste per l’acquisto e l’installazione di condizionatori, tende da sole e zanzariere, volte a migliorare l’efficienza energetica e la vivibilità delle abitazioni durante il periodo estivo.

Bonus centri estivi 2025: rimborso fino all’80% anche senza ISEE

Tra le misure più rilevanti figura il bonus centri estivi INPS, che consente di ottenere un rimborso per le spese sostenute da giugno a settembre per l’iscrizione di bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 14 anni. La misura è regolata dal bando INPS pubblicato il 4 giugno 2025.

L’importo massimo erogabile è pari a 400 euro e varia in base all’indicatore ISEE. Tuttavia, è importante sottolineare che l’agevolazione è accessibile anche a chi non presenta l’ISEE, con un rimborso fino all’80% del costo settimanale.

Percentuali di rimborso previste:

Fascia ISEE (€) Percentuale rimborso

Fino a 8.000 100%

Da 8.001 a 24.000 95%

Da 24.001 a 32.000 90%

Da 32.001 a 56.000 85%

Oltre 56.000 o senza ISEE 80%

Per accedere al bonus è necessario presentare domanda all’INPS secondo le modalità indicate nel bando.

Quattordicesima pensionati 2025: chi ne ha diritto e quando arriva

Un altro importante beneficio riguarda i pensionati. Anche nel 2025, infatti, l’INPS provvede all’erogazione automatica della quattordicesima mensilità per coloro che possiedono i requisiti stabiliti dalla normativa.

In particolare, la quattordicesima spetta a chi ha almeno 64 anni di età e un reddito complessivo annuo entro determinati limiti (generalmente non superiori a due volte il trattamento minimo INPS).

La somma aggiuntiva sarà accreditata nel mese di luglio e non richiede alcuna richiesta da parte del beneficiario.

Detrazioni fiscali per condizionatori, tende da sole e zanzariere

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato una serie di agevolazioni fiscali per l’efficientamento energetico, valide anche in assenza di lavori edilizi strutturali, purché si dimostri il conseguimento di un risparmio energetico.

Le principali detrazioni disponibili sono le seguenti:

Condizionatori a pompa di calore: detrazione del 50% sull’importo speso, fino a un massimo di 96.000 euro;

Tende da sole: detrazione del 50% come schermatura solare per abitazioni principali;

Zanzariere: detrazione del 50%, a condizione che rispettino i requisiti tecnici previsti.

Tutte queste spese devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi 2025, riferita all’anno d’imposta 2024.

Bonus senza ISEE 2025: opportunità accessibili a tutti

Nel 2025, numerosi bonus sono accessibili anche senza dover presentare l’indicatore ISEE, offrendo quindi vantaggi anche a chi ha un reddito medio-alto o preferisce non certificare la propria situazione economica.

Tra le principali misure disponibili senza ISEE si segnalano:

Bonus centri estivi (rimborso fino all’80%);

Detrazioni fiscali per condizionatori, tende da sole e zanzariere;

Bonus figli disabili, riconosciuto a prescindere dal reddito familiare, Bonus patente, rivolto in particolare a giovani e disoccupati, Bonus asilo nido, disponibile anche senza ISEE, con importi variabili.

Bonus automatici e su richiesta: come orientarsi

È utile distinguere tra bonus che vengono erogati automaticamente e quelli che invece richiedono una domanda formale.

Erogazione automatica:

Quattordicesima mensilità per i pensionati;

Bonus sociale luce, gas e acqua;

Carta Dedicata a Te;

Bonus TARI.

Bonus su richiesta, Bonus centri estivi, Bonus asilo nido;

Assegno universale per anziani;

Bonus patente.

Pertanto, è fondamentale consultare i siti ufficiali di INPS e dell’Agenzia delle Entrate per conoscere requisiti, scadenze e modalità di richiesta.