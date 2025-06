C’è ancora tempo per accedere ai nuovi Bonus Cultura e Merito 2025, due strumenti messi a disposizione dal governo per supportare i giovani italiani nel loro percorso culturale e formativo. Le richieste possono essere presentate entro il 30 giugno 2025, ma è importante agire in fretta per non perdere questa opportunità.

Cosa sono il Bonus Cultura e il Bonus Merito

A partire dal 2024, il programma 18App è stato sostituito da due nuove carte digitali:

Carta della Cultura Giovani

Carta del Merito

Entrambe offrono un contributo di 500 euro, per un totale di 1.000 euro potenzialmente disponibili per ogni beneficiario.

Chi può richiedere i bonus da 500 euro

Carta della Cultura Giovani

Destinata a chi:

ha compiuto 18 anni nel 2024 (nati nel 2006)

è residente in Italia

proviene da una famiglia con ISEE inferiore a 35.000 euro

Carta del Merito

Destinata a chi:

ha conseguito il diploma entro i 19 anni

ha ottenuto 100 o 100 e lode all’Esame di Stato

senza limiti ISEE

Documenti necessari per la richiesta

Per presentare domanda e accedere ai fondi, è necessario:

Avere un’identità digitale attiva: SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS

Avere un ISEE 2025 in corso di validità (solo per la Carta della Cultura Giovani)

Registrarsi entro il 30 giugno 2025 sulla piattaforma ufficiale https://cartegiovani.cultura.gov.it

Cosa si può acquistare con il bonus cultura

I fondi possono essere utilizzati per:

Libri, anche in formato digitale

Biglietti per cinema, teatro, concerti, musei e spettacoli dal vivo

Corsi di musica, danza, teatro, lingue straniere

Musica registrata, prodotti editoriali audiovisivi

Abbonamenti a quotidiani e riviste (cartacei e digitali)

Attenzione: non si possono acquistare videogiochi, smartphone, tablet, dispositivi elettronici, abbonamenti a servizi streaming (Netflix, Spotify), né prodotti con contenuti violenti, discriminatori o pornografici.

Limiti e regole da rispettare

I buoni sono nominativi e non cedibili

Non è possibile acquistare più copie dello stesso libro o più biglietti per lo stesso evento

L’uso improprio o la rivendita dei buoni comporta sanzioni e l’esclusione dal programma

I fondi assegnati devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2025. Le somme non spese entro questa data andranno perse.