Il Bonus di 100 euro, conosciuto anche come Bonus Natale o Bonus Tredicesima, rappresenta un’opportunità preziosa per molte famiglie italiane con figli a carico. Anche se la scadenza per presentare la domanda sulla piattaforma NoiPA è già passata, è ancora possibile ottenere l’incentivo tramite la dichiarazione dei redditi 2025.

A chi spetta il Bonus Natale da 100 euro

Il bonus è destinato ai nuclei familiari che si trovano in determinate condizioni economiche e familiari. In particolare, possono richiederlo:

Conviventi con figli fiscalmente a carico

Genitori separati

Famiglie monogenitoriali

Importante: Il bonus può essere richiesto da un solo genitore per ogni nucleo familiare, per evitare duplicazioni.

Requisiti per ottenere il Bonus Tredicesima

Per accedere al bonus di 100 euro, è necessario rispettare alcuni requisiti:

Reddito complessivo del 2024 compreso tra 8.501 euro e 28.000 euro annui

Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, con:

Reddito inferiore a 4.000 euro se under 24

Reddito inferiore a 2.841,51 euro se over 24

Inoltre, anche i lavoratori con contratti a tempo determinato possono beneficiare del bonus, senza penalizzazioni.

Come richiedere il Bonus se non accreditato

Se il datore di lavoro non ha provveduto all’erogazione del bonus in busta paga, non tutto è perduto. È infatti possibile recuperare l’importo tramite la dichiarazione dei redditi 2025, compilando correttamente i modelli fiscali e indicando il diritto al beneficio.

Riepilogo rapido

Bonus: 100 euro una tantum

Destinatari: Genitori con figli a carico (anche separati o monogenitori)

Requisito reddituale: tra 8.501 e 28.000 euro

Modalità alternativa di richiesta: Dichiarazione dei redditi 2025