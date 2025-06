Blitz della Guardia di Finanza nella zona industriale del capoluogo campano: sequestrati più di 22.500 prodotti cosmetici illegali, contenenti sostanze tossiche e potenzialmente dannose per la salute dei consumatori.

L’operazione è condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’azione intensificata di controllo economico del territorio. Le attività ispettive si sono concentrate nei quartieri commerciali di via Gianturco, via Carlo di Tocco e via Galileo Ferraris, noti per la presenza di numerosi centri di vendita all’ingrosso.

Secondo quanto riferito in una nota ufficiale, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno passato al setaccio diversi esercizi commerciali, rinvenendo in uno di questi migliaia di articoli di cosmesi privi delle necessarie certificazioni. Tra i prodotti sequestrati figurano ombretti, rossetti, lucidalabbra, matite per occhi, brillantini per il viso e unghie adesive in gel, molti dei quali contenenti sostanze chimiche classificate come tossiche, vietate dalla normativa europea.

Al termine dell’operazione, i finanzieri hanno proceduto al sequestro dell’intera merce e alla denuncia di un cittadino di nazionalità cinese, titolare dell’attività commerciale e ritenuto responsabile della vendita illecita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.