Era molto popolare tra i giovani, anche sui social, in particolare su TikTok, dove il locale aveva riscosso grande visibilità. Ma una recente operazione interforze ha fatto emergere una lunga serie di irregolarità tali da determinare la sospensione immediata dell’attività. Il locale, situato in via Piave nel quartiere Vomero, è stato oggetto di un controllo coordinato dal Comando della Polizia Locale di Napoli, con il supporto dell’Ispettorato del Lavoro, della ASL Napoli 1 Centro – U.O.C. SIAN e di altre forze dell’ordine.

Abusi edilizi e struttura abusiva da 90 metri quadri

L’Unità Operativa Tutela Edilizia ha riscontrato abusi urbanistici significativi, tra cui la fusione non autorizzata di più locali e la realizzazione di una struttura in metallo di circa 90 mq, completamente priva di autorizzazioni. L’intera area è stata sottoposta a sequestro penale.

Irregolarità fiscali, alcolici venduti senza licenza e sanzioni per oltre 6.000 euro

Parallelamente, l’Unità Operativa Investigativa ha contestato diverse violazioni, tra cui:

somministrazione di alimenti in area non autorizzata;

vendita di alcolici senza licenza fiscale;

gestione impropria dei rifiuti.

Le sanzioni amministrative hanno raggiunto un totale di 6.250 euro, mentre il gestore dell’attività è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Lavoratori in nero e violazioni in materia di immigrazione

Il personale ispettivo del lavoro ha individuato 18 lavoratori, di cui:

7 completamente in nero;

4 stranieri in condizioni di irregolarità rispetto alla normativa sull’immigrazione.

Le violazioni hanno comportato ulteriori sanzioni per 30.838 euro.

Chiusura immediata per carenze igieniche e infestazioni

La ASL Napoli 1 Centro – SIAN ha disposto la sospensione immediata dell’attività per gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui:

infestazioni da blatte e altri insetti;

assenza di acqua calda sanitaria;

presenza di 250 kg di alimenti privi di tracciabilità, sottoposti a sequestro;

attrezzature non conformi, inclusa una macchina per la produzione di ghiaccio.

Sono impartite 13 prescrizioni sanitarie e inflitte sanzioni per 4.500 euro.

Sicurezza sul lavoro: vie di fuga ostruite ed estintori non a norma

Anche sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono emerse criticità rilevanti:

mancanza di dispositivi di protezione individuale;

vie di fuga ostruite;

estintori non a norma.

Le relative violazioni hanno comportato ulteriori sanzioni per 14.000 euro e una segnalazione alla Procura della Repubblica.

Sequestri anche in via Toledo

Sempre nel corso dell’operazione, sono stati sequestrati due carrettini per la vendita abusiva di granite in via Toledo, ulteriore intervento nell’ambito del contrasto all’abusivismo commerciale e alla somministrazione non autorizzata di alimenti.