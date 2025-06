Momenti di grande paura nel pomeriggio a Rovigliano, località balneare di Torre Annunziata, dove un bambino è stato trascinato al largo dal vento mentre si trovava su un materassino in mare. Il mare agitato e il forte vento lo hanno rapidamente allontanato dalla riva, rendendo impossibile ogni tentativo di rientro.

Una donna si tuffa per salvarlo, ma resta bloccata anche lei

Una donna presente in spiaggia, vedendo il piccolo in difficoltà, si è immediatamente tuffata per cercare di raggiungerlo. È riuscita ad avvicinarsi al bambino, ma non ha avuto la forza di riportarlo a riva, rimanendo anch’essa in balia delle onde.

Il salvataggio: interviene la Capitaneria di Porto

Scattato l’allarme, è intervenuta una motovedetta della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, guidata dal comandante Andrea Pellegrino, che ha raggiunto in pochi minuti la zona. I militari sono riusciti a recuperare entrambi e a trarli in salvo prima che la situazione peggiorasse.

Bambino e donna sotto choc, ma salvi

Il bambino e la donna sono trasportati al porto di Torre Annunziata, dove ad attenderli c’era un’ambulanza del 118. Entrambi sono in buone condizioni di salute, ma comprensibilmente provati dallo spavento e affidati alle cure dei sanitari.