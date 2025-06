È deceduto il bambino di sei anni trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Anna di Cona dopo essersi tuffato in una piscina del camping Tahiti a Lido delle Nazioni, nel comune di Comacchio (Ferrara). Il piccolo, di origini tedesche, è giunto in ospedale in codice di massima urgenza con l’elicottero, ma il suo cuore ha smesso di battere poco dopo.

Non è ancora chiaro se la causa sia un principio di annegamento o un malore dovuto a una congestione. È disposta l’autopsia per fare luce sull’accaduto.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori sanitari, anche i carabinieri della stazione di Comacchio. La tragedia arriva a poche ore dalla morte di Aymane, il 16enne anch’egli scomparso sul litorale ferrarese.