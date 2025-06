Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 giugno, a Vico Equense, in provincia di Napoli, dove un bambino di 6 anni si è improvvisamente allontanato da un parco giochi nel centro cittadino, facendo perdere le proprie tracce tra la folla. Il piccolo era insieme alla madre quando, in pochi attimi, si è allontanato senza che la donna riuscisse a notarlo. Sopraffatta dall’ansia, la madre ha tentato invano di contattare il 112, ma la forte agitazione le ha impedito di spiegare con chiarezza quanto accaduto.

Scattano le ricerche: mobilitate pattuglie e Polizia Municipale

A quel punto, la donna si è precipitata presso il vicino ospedale di Vico Equense, chiedendo aiuto al personale sanitario. Sono stati proprio gli operatori del presidio ospedaliero a lanciare l’allarme, contattando immediatamente i Carabinieri della Stazione locale.

Le forze dell’ordine hanno avviato una rapida operazione di ricerca, coinvolgendo tutte le pattuglie disponibili lungo la Costiera Sorrentina e richiedendo il supporto della Polizia Municipale. Fondamentale, però, è stata l’intuizione del Comandante della Stazione dei Carabinieri, che ha deciso di ripercorrere con la madre l’intero tragitto fatto per raggiungere il parco giochi.

Ritrovato dopo 30 minuti in una strada laterale

Dopo circa 30 minuti di ricerche, il bambino è stato ritrovato sano e salvo nei pressi di una strada laterale, a poca distanza dal parco. Secondo quanto emerso, il piccolo si era incamminato nella direzione in cui credeva di trovare il padre, evidentemente convinto di poterlo raggiungere da solo.

Nessuna conseguenza fisica, solo un grande spavento

Il bambino è riabbracciato dalla madre in un momento di intensa commozione. Fortunatamente, non ha riportato alcuna conseguenza fisica, solo un forte spavento. L’episodio si è concluso senza ulteriori complicazioni, ma ha messo in luce l’importanza di una pronta reazione e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nei momenti critici.