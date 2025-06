Momenti di paura a Montella, in Irpinia: un bambino di circa quattro anni e mezzo è rimasto incastrato con la gamba tra il corrimano di legno e la lamiera di uno scivolo in un parco pubblico di Montella, in via del Corso, vicino al distaccamento locale dei Vigili del Fuoco.

La madre e la nonna, dopo aver tentato invano di liberare il piccolo, hanno gridato richiamando l’attenzione di alcuni Vigili del Fuoco liberi dal servizio, presenti nelle vicinanze. I pompieri sono intervenuti prontamente, riuscendo a estrarre il bambino in breve tempo.

Il piccolo ha riportato solo lievi escoriazioni ed è affidato alle cure dei familiari. La giostrina coinvolta è momentaneamente disattivata in attesa di un sopralluogo congiunto tra Vigili del Fuoco e Polizia Locale, finalizzato a verificare la sicurezza dell’area giochi, probabilmente compromessa da usura strutturale.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha elogiato i colleghi intervenuti, sottolineando la loro professionalità e il senso del dovere anche fuori servizio.