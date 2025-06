Al largo di Camerota, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, si è vissuto un momento di grande apprensione a causa di un malore improvviso che ha colpito un bambino di appena 18 mesi mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione nei pressi di Porto Infreschi, una delle mete più suggestive della costa campana.

L’allarme è scattato immediatamente quando il comandante della barca ha notato che il piccolo non stava bene e ha subito contattato la Capitaneria di Porto di Camerota per richiedere un intervento urgente. In risposta, la Capitaneria ha inviato rapidamente una motovedetta per raggiungere l’imbarcazione e prestare soccorso al bambino.

Grazie all’azione tempestiva degli uomini della Capitaneria, il piccolo è recuperato in condizioni stabili e accompagnato insieme ai suoi familiari verso il porto di Marina di Camerota, dove era già presente un’ambulanza pronta a garantire il trasporto immediato verso l’ospedale più vicino.

Il bimbo è trasferito al Presidio Ospedaliero di Sapri per le cure mediche necessarie. Fortunatamente, le prime notizie provenienti dal nosocomio indicano che il piccolo non è in pericolo di vita e che la situazione è sotto controllo.

Questo episodio mette in evidenza l’importanza della prontezza e dell’efficienza dei soccorsi marittimi, soprattutto in zone come quella di Camerota, dove la presenza di turisti e famiglie è molto alta durante la stagione estiva. La Capitaneria di Porto continua a garantire un servizio di vigilanza e assistenza fondamentale per la sicurezza di chi si trova in mare.

Il malore improvviso di un bambino così piccolo ha subito mobilitato le autorità locali e sanitari, sottolineando quanto sia cruciale la collaborazione tra istituzioni per intervenire rapidamente in situazioni di emergenza.