Una bambina di otto anni è morta annegata nel pomeriggio all’interno della piscina del parco acquatico “Santa Chiara” di Rende, in provincia di Cosenza. Inutili i soccorsi: nonostante l’immediato intervento del personale del 118, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata mentre la bambina stava giocando in acqua. Secondo una prima ricostruzione, la minore avrebbe avuto un malore improvviso che l’avrebbe fatta finire sott’acqua senza riuscire a riemergere.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Rende, che stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza, oltre a verificare le condizioni di sicurezza della struttura. L’obiettivo è chiarire con esattezza le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Il parco acquatico è stato temporaneamente chiuso per consentire i rilievi da parte delle autorità. L’intera comunità è sotto shock per la tragedia.