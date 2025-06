Sono attualmente aperti due importanti concorsi pubblici promossi dai Ministeri dell’Istruzione e del Turismo, che prevedono complessivamente 341 nuove assunzioni a tempo indeterminato. In questo articolo approfondiamo nel dettaglio il bando del Ministero dell’Istruzione, che mette a disposizione 161 posti per funzionari amministrativi su base territoriale.

Posti disponibili e sedi

Il bando riguarda il reclutamento, per titoli ed esami, di 161 unità di personale non dirigenziale da inserire a tempo pieno e indeterminato nell’Area dei funzionari, con profilo giuridico-amministrativo-contabile. Le risorse selezionate saranno destinate agli Uffici scolastici regionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo la seguente distribuzione regionale:

Abruzzo: 4 posti

Basilicata: 2 posti

Calabria: 6 posti

Campania: 18 posti

Emilia-Romagna: 11 posti

Friuli Venezia Giulia: 3 posti

Lazio: 15 posti

Liguria: 4 posti

Lombardia: 24 posti

Marche: 5 posti

Molise: 1 posto

Piemonte: 11 posti

Puglia: 12 posti

Sardegna: 5 posti

Sicilia: 15 posti

Toscana: 10 posti

Umbria: 3 posti

Veneto: 12 posti

Modalità di presentazione della domanda

Per partecipare al concorso, è obbligatorio inviare la domanda esclusivamente in via telematica, accedendo con credenziali SPID, CIE, CNE o eIDAS al Portale “inPA”:

https://www.inpa.gov.it

Requisiti tecnici per la candidatura:

Registrazione al portale “inPA”;

Compilazione completa del modulo online;

Versamento della quota di partecipazione pari a 10 euro, da effettuarsi secondo le modalità specificate sul portale;

Possesso di un indirizzo PEC personale o di un domicilio digitale.

Si precisa che il contributo di ammissione non è rimborsabile.

Scadenza della domanda

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 25 giugno 2025. Si tratta di una scadenza perentoria: le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23:59 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando, avvenuta il 5 giugno 2025.

Prove e selezione

Il concorso prevede una procedura selettiva articolata in valutazione dei titoli e prove d’esame. I dettagli relativi a contenuti, criteri di valutazione e calendario delle prove saranno resi noti sul portale “inPA” e sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione.