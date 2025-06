Giugno 2025 è un mese denso di scadenze fiscali e aggiornamenti importanti per chi interagisce con l’INPS. Tra Modello 730, bonus famiglia e nuove misure di sostegno, una delle novità più interessanti arriva proprio in ambito formazione linguistica.

L’INPS ha infatti annunciato il Bonus Corsi di Lingue 2025, una borsa di studio da fino a 800 euro rivolta agli studenti figli di dipendenti pubblici o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Un’iniziativa pensata per incentivare l’apprendimento delle lingue straniere e ottenere una certificazione linguistica riconosciuta.

A chi è rivolto il Bonus INPS per i corsi di lingue

Il bonus è destinato a:

Figli o orfani di dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria;

Studenti della scuola primaria (quarta e quinta classe), secondaria di primo grado (medie) e secondaria di secondo grado (superiori);

Giovani fino a 23 anni di età;

Iscritti a corsi di lingue in Italia, con frequenza in presenza.

Requisiti del corso e durata

Per poter accedere al contributo, il corso di lingue deve rispettare precisi criteri:

Durata compresa tra 4 e 9 mesi;

Almeno 60 ore di lezione in aula;

Finalizzato all’ottenimento di una certificazione linguistica (come Cambridge, DELF, Goethe, ecc.).

Quante borse di studio sono disponibili

L’INPS ha previsto un ampio numero di borse per l’anno scolastico 2025:

Grado scolastico Numero massimo di borse

Scuola primaria (4ª e 5ª) 600, Scuola secondaria di I grado (medie) 2.000, Scuola secondaria di II grado 3.500

L’importo massimo del bonus è di 800 euro per studente, a copertura (totale o parziale) delle spese sostenute.

Come fare domanda per il bonus corsi di lingue INPS

La procedura è semplice e completamente online:

Collegarsi al portale INPS www.inps.it

;

Accedere all’area riservata con SPID, CIE o CNS;

Cercare la sezione “Borse di studio – Corso di lingue in Italia”;

Compilare la domanda entro i termini indicati nel bando;

Allegare la DSU aggiornata per la determinazione dell’ISEE.

Perché è un’opportunità da non perdere

In un momento economico delicato per molte famiglie, iniziative come questa rappresentano un sostegno concreto e mirato all’istruzione. Investire nella conoscenza delle lingue apre le porte a maggiori possibilità lavorative e formative, in Italia e all’estero.

Il Bonus Lingue INPS 2025 è una delle tante misure che testimoniano l’impegno dell’Istituto nel favorire l’inclusione sociale e formativa delle nuove generazioni.