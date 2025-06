Un gesto impulsivo e pericoloso ha portato un uomo di 41 anni a minacciare un gruppo di adolescenti con una pistola, nel quartiere dei Colli Aminei, a Napoli. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’uomo avrebbe ritenuto quei ragazzi responsabili di una violenta aggressione subita poco prima dal figlio, e per questo li avrebbe affrontati armato.

L’episodio è avvenuto in via dei Pini, dove alcuni passanti hanno assistito alla scena, generando preoccupazione. Le forze dell’ordine, allertate immediatamente, hanno avviato un’indagine lampo che ha consentito di risalire in poco tempo all’identità dell’aggressore.

Rintracciato nella sua abitazione, l’uomo è trovato in possesso di una pistola replica, priva del previsto tappo rosso, elemento che distingue i giocattoli dalle armi reali. Nonostante non si trattasse di un’arma vera, l’intimidazione resta grave.

Il 41enne è denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l’episodio accende nuovamente i riflettori sul rischio di reazioni incontrollate anche in contesti familiari.